الفيدرالي الأمريكي يرفع الفائدة 0.25%

رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بـ0.25% (25 نقطة أساس) للمرة التاسعة على التوالي لتصبح عند نطاق من 4.75%- 5%.

قرارات مماثلة

وفي فبراير الماضي، رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أسعار الفائدة 25 نقطة أساس (0.25%)، لتكون في نطاق 4.5%- 4.75%، ليكون بذلك قد رفع أسعار الفائدة للمرة الثامنة على التوالي.

وكان الفيدرالي الأمريكي قد رفع في منتصف شهر ديسمبر أسعار الفائدة 50 نقطة أساس (0.5%)، لتكون في نطاق 4.25%- 4.5%، ليكون بذلك قد رفع أسعار الفائدة للمرة السابعة منذ بداية العام.

زيادات مستمرة

وتوقع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي زيادات مستمرة في أسعار الفائدة للحد من التضخم.

كما خفض الفيدرالي الأمريكي توقعاته بخصوص نمو الاقتصاد الأمريكي، لكنه لا يتوقع انكماش الاقتصاد.