الفيصلي يبحث عن عودة قوية محليًا

يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي لاستعادة توازنه في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، وتحقيق الفوز على حساب العروبة اليوم.

مواجهة الفيصلي ضد العروبة

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي ضد العروبة، اليوم الأربعاء، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري يلو.

وقبل مواجهة اليوم، يحتل عنابي سدير المركز السادس في جدول ترتيب دوري يلو برصيد 37 نقطة، ولكنه يملك مباراة مؤجلة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي العروبة في المركز الـ12 برصيد 26 نقطة.

عنابي سدير يسعى للفوز

ويتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي لتحقيق الفوز ضد العروبة اليوم، والتألق محليًا، بعدما ودع منافسات دوري أبطال آسيا 2022 من دور الـ16، عقب خسارته ضد فولاذ الإيراني بهدف دون رد.

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي في حصد الثلاث نقاط، خاصة أن المباراة على ملعبه ووسط جمهوره، لتعويض خسارته في آخر جولتين، بعدما كان متصدرًا ترتيب دوري يلو معظم جولات الموسم الحالي.

على الجانب الآخر، يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي العروبة لتحقيق نتيجة إيجابية ضد عنابي سدير اليوم، خاصة أن اللاعبين يدخلون المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على العين بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية.