الفيصلي يخسر ضد العروبة بهدفين

انتهت، منذ قليل، مباراة الفيصلي ضد العروبة ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، بخسارة عنابي سدير بهدفين مقابل هدف.

تعادل سلبي

وبدأت مباراة الفيصلي ضد العروبة التي أُقيمت على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بشكل سريع، وسيطر عنابي سدير على اللعب، قبل أن يطلق سيميدو تسديدة قوية تصدى لها حارس المرمى مصطفى مطر عند الدقيقة 21.

وأهدر جمعة مسعود فرصة تسجيل الهدف الأول لعنابي سدير عند الدقيقة 31، واحتسب الحكم ركلة جزاء لأصحاب الأرض في الوقت بدل الضائع، قبل أن يلغيه بعد اللجوء لتقنية الفيديو، لينتهي الشوط الأول بتعادل الفيصلي ضد العروبة.

خسارة الفيصلي ضد العروبة

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، نجح عنابي سدير في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 50 عن طريق لاعبه جمعة مسعود، وتألق الحارس مصطفى مطر وأبعد تسديدة أخرى من اللاعب ذاته عند الدقيقة 58.

وتألق حارس المرمى أحمد الكسار، وتصدى لتسديدة ريلان عند الدقيقة 67، وأحرز فيلب مايا هدف التعادل عند الدقيقة 78، واشتعلت المباراة، قبل أن يهز ريلان الشباك عند الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع لتنتهي المواجهة بخسارة الفيصلي ضد العروبة بنتيجة 2/1.

وتجمد رصيد عنابي سدير عند 37 نقطة في دوري يلو، ولكنه يملك مباراة مؤجلة، فيما رفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي العروبة رصيده إلى 29 نقطة.