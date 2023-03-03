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القاسم يصل طشقند لدعم الأخضر الشاب

الجمعة ٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٨ مساءً
القاسم يصل طشقند لدعم الأخضر الشاب
المواطن - فريق التحرير

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وصل الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم القاسم، فجر اليوم الجمعة، إلى العاصمة الأوزبكية طشقند، لدعم الأخضر الشاب في كأس آسيا تحت 20 عامًا.

القاسم يدعم المنتخب بآسيا

وأعرب الأمين العام للاتحاد السعودي عن تمنياته للمنتخب السعودي بالتوفيق في البطولة من أجل الاحتفاظ على اللقب، والتأهل إلى كأس العالم للشباب 2023.

وأكد إبراهيم القاسم في بيان عبر موقع الاتحاد السعودي لكرة القدم، على دعم مجلس الإدارة الكامل لبعثة الأخضر الشاب؛ والمتابعة المستمرة لهاـ من أجل تذليل أي عقبات قد تواجهها.

إبراهيم القاسم
القاسم – المصدر saff

الأخضر الشاب يبدأ مشواره اليوم

ويتواجد المنتخب السعودي للشباب في المجموعة الرابعة بكأس آسيا، التي تضم؛ قرغيزستان، الصين واليابان، حيث سيبدأ مشواره اليوم الجمعة، بمواجهة قرغيزستان على ملعب بونيودكور في طشقند.

الأخضر الشاب
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

وضمت قائمة الأخضر الشاب 23 لاعبًا، وهم؛ أسامة المرمش، تركي بالجوش، مهند اليحيى، مبارك الراجح، أحمد الجليدان، محمد برناوي، محمد الدوسري، محمد سليمان، خالد العسيري، سالم النجدي ووليد عياش.

كما يتواجد كل من؛ فيصل الصبياني، صهيب الزيد، عبدالله الزيد، مصعب الجوير، مروان الصحفي، عبدالعزيز العليوة، محمد المري، ياسين الزبيدي، فيصل عبدالواحد، يزيد جوشان، مشاري النمر وعبدالله رديف.

المنتخب السعودي للشباب
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT
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