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تم إحالتهما إلى جهة الاختصاص

القبض على شخصين بحوزتهما 30 كجم من الحشيش في عسير

الإثنين ٢٧ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢١ صباحاً
القبض على شخصين بحوزتهما 30 كجم من الحشيش في عسير
المواطن - فريق التحرير

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قبضت دوريات الأمن بمحافظة على شخصين بحوزتهما 30 كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر.

وتفصيلًا، قال الأمن العام في تغريدة عبر موقع تويتر: قبضت دوريات الأمن في محافظة بيشة في منطقة عسير على مواطنين بحوزتهما 30 كجم من مادة الحشيش المخدر مخبأة في مركبة يقودها.

تم إحالتهما إلى جهة الاختصاص

وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما لجهة الاختصاص.

 

 

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