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تم إحالتهما إلى النيابة العامة

القبض على شخصين بحوزتهما 42.495 قرصًا مخدرًا بالرياض

الإثنين ٢٠ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٩ مساءً
القبض على شخصين بحوزتهما 42.495 قرصًا مخدرًا بالرياض
المواطن - فريق التحرير

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قبضت القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة الرياض، على شخصين بحوزتهما مواد مخدرة.

أقراص مخدرة

وتفصيلًا، قال الأمن العام عبر تويتر: إن القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة الرياض، قبضت على شخصين بحوزتهما 42.495 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، و12 قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر، مخبأة داخل مركبة يقودها أحدهما.

وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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