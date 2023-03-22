القبض على شخص اختلف مع مندوب توصيل وتلفظ على رجال الأمن في تبوك

قبضت شرطة تبوك على شخص، إثر خلاف مع مندوب أحد تطبيقات التوصيل، وتوثيقه ونشره محتوى مرئيًّا مسيئًا لرجال الأمن.

وتفصيلًا، قال الأمن العام في تغريدة عبر موقع تويتر: قبضت شرطة منطقة تبوك على شخص لخلافه مع مندوب أحد تطبيقات التوصيل بعد تلقي بلاغ بالحادثة، وتلفظه على رجال الأمن وتوثيق ونشر محتوى مرئي بذلك.

تم إحالته للنيابة العامة

ولفت الأمن العام إلى أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته للنيابة العامة.