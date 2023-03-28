القبض على شخص خبأ 7 كجم من القات في مركبته بـ جازان

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قبضت شرطة محافظة العارضة على شخص بحوزته 7 كيلو جرامات من نبات القات المخدر.
وتفصيلًا، قال الأمن العام في تغريدة عبر موقع تويتر: إن شرطة محافظة العارضة بمركز الضبط الأمني بالخطوة في منطقة جازان، قبضت على مواطن بحوزته 7 كيلو جرامات من نبات القات المخدر مخبأة في مركبة يقودها.
وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.