القبض على شخص خبأ 7 كجم من القات في مركبته بـ جازان

قبضت شرطة محافظة العارضة على شخص بحوزته 7 كيلو جرامات من نبات القات المخدر.

وتفصيلًا، قال الأمن العام في تغريدة عبر موقع تويتر: إن شرطة محافظة العارضة بمركز الضبط الأمني بالخطوة في منطقة جازان، قبضت على مواطن بحوزته 7 كيلو جرامات من نبات القات المخدر مخبأة في مركبة يقودها.

وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.