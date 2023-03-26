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تمت إحالتهما لجهة الاختصاص

القبض على مخالفين لنظام أمن الحدود بحوزتهما 44 كجم قات

الأحد ٢٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٨ مساءً
القبض على مخالفين لنظام أمن الحدود بحوزتهما 44 كجم قات
المواطن - واس

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قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان، اليوم الأحد، على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية بحوزتهما (44) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر بمحافظة العارضة، وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما لجهة الاختصاص.

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