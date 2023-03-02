القبض على مغربي متهم بتهريب الكوكايين داخل أحشائه

أوقفت السلطات المغربية وافدًا من إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء، بعدما اكتشفت وجود شحنة من مادة الكوكايين كان يخبئها في داخل كبسولات بأمعائه.

حيازة وترويج المخدرات

واعتقل أفراد المصلحة الولائية للشرطة القضائية في مدينة أكادير، المتهم؛ للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات الصلبة، وفقًا لصحيفة هسبريس.

وأوقف المشتبه به عند نقطة للمراقبة المرورية في مدخل المدينة، مباشرة بعد وصوله على متن حافلة للنقل العمومي، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطه في ترويج المخدرات.

فحص بالأشعة

وكشفت عملية الفحص بالأشعة التي أخضع لها المعني بالأمر بالمستشفى الجهوي، عن رصد كبسولات مشبوهة في أمعائه، تبين بعد استفراغها أنها عبارة عن كمية من مخدر الكوكايين وزنها 68 جرامًا.

وتم التحفظ على المشتبه به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد ظروف وملابسات هذه القضية.