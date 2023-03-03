القبض على مقيمين بحوزتهما مبالغ مالية مجهولة المصدر

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قبضت قوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة منطقة نجران، اليوم الجمعة، على مقيمين من الجنسية البنجلاديشية بحوزتهما (231,217) ريالًا مجهولة المصدر بغرض تحويلها خارج المملكة بطرق غير نظامية.
وذكر الأمن العام، عبر حسابه بموقع “تويتر”، أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.