القبض على مواطنين بحوزتهما حشيش وإمفيتامين وأسلحة نارية

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنين بمنطقة تبوك، اليوم الأربعاء، بحوزتهما (99.7) كيلو جراماً من مادة الحشيش المخدر، و (23,390) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر، و (199) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وسلاحاً نارياً، وطلقات حية.

وأوضحت مكافحة المخدرات على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.