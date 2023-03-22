Icon

مجموعة الشايع الدولية تعلن وظائف شاغرة للجنسين Icon مشاهد لجريان سيول وادي المنسرق غرب القويعية Icon رئيس أرامكو: شراكات استراتيجية لدعم أمن وتطور الطاقة في الصين Icon فرجت تواصل مساعدة المحكومين في قضايا مالية غير جنائية Icon لحظة هجوم حوثي على طفل يمني Icon وزراء خارجية التعاون الخليجي يستنكرون تصريحات الوزير الإسرائيلي Icon أزمة في لبنان بسبب فيديو التوقيت الصيفي Icon 120 مصلى و12 ألف حافظة ماء زمزم بالتوسعة الجديدة للمسجد الحرام Icon المياه الوطنية تنتهي من تنفيذ مشروع الصرف الصحي بحي الشرائع في مكة المكرمة Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس بنغلاديش Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار أمنية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
تمت إحالتهما للنيابة العامة

القبض على مواطنين بحوزتهما حشيش وإمفيتامين وأسلحة نارية

الأربعاء ٢٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٧ مساءً
القبض على مواطنين بحوزتهما حشيش وإمفيتامين وأسلحة نارية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنين بمنطقة تبوك، اليوم الأربعاء، بحوزتهما (99.7) كيلو جراماً من مادة الحشيش المخدر، و (23,390) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر، و (199) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وسلاحاً نارياً، وطلقات حية.

وأوضحت مكافحة المخدرات على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

  • الامبراطور

    الله يهديكم ويصلح حالكم

إقرأ المزيد

ترامب: الفشل مصير أمريكا لو لم أفز في انتخابات 2024
العالم

ترامب: الفشل مصير أمريكا لو لم أفز...

العالم
نهاية مأساوية لطيار بريطاني قبيل استعداده للطيران
العالم

نهاية مأساوية لطيار بريطاني قبيل استعداده للطيران

العالم
فريق الصقور السعودية يرسم لوحات فنية احتفاءً باليوم الوطني الكويتي
السعودية اليوم

فريق الصقور السعودية يرسم لوحات فنية احتفاءً...

السعودية اليوم
قرود عدوانية تقتل سبعينية بالهند
غرائب

قرود عدوانية تقتل سبعينية بالهند

غرائب
أسمنت الشرقية توزع 86 مليون ريال أرباحًا نقدية للمساهمين
السوق

أسمنت الشرقية توزع 86 مليون ريال أرباحًا...

السوق
تراجع أرباح هرفي للأغذية 98% إلى 3.5 مليون ريال في 2022
السوق

تراجع أرباح هرفي للأغذية 98% إلى 3.5...

السوق
تردد القناة الناقلة لـ مباراة المغرب ضد البرازيل
الرياضة

تردد القناة الناقلة لـ مباراة المغرب ضد...

الرياضة
فوز ثمين لـ بورنموث ضد ليفربول بهدف دون رد
الرياضة

فوز ثمين لـ بورنموث ضد ليفربول بهدف...

الرياضة