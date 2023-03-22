القبض على مواطنين بحوزتهما حشيش وإمفيتامين وأسلحة نارية

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنين بمنطقة تبوك، اليوم الأربعاء، بحوزتهما (99.7) كيلو جراماً من مادة الحشيش المخدر، و (23,390) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر، و (199) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وسلاحاً نارياً، وطلقات حية.
وأوضحت مكافحة المخدرات على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.
الامبراطور
الله يهديكم ويصلح حالكم