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جاري القبض على من وثق ونشر محتوى مرئيًّا بذلك

القبض على مواطن اعتدى على ذويه وهددهم بسلاح أبيض في الرياض

الأربعاء ٢٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣١ مساءً
القبض على مواطن اعتدى على ذويه وهددهم بسلاح أبيض في الرياض
المواطن - فريق التحرير

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باشرت شرطة منطقة الرياض بلاغًا عن اعتداء مواطن على ذويه، وتهديدهم بسلاح أبيض، ومبادرته بالاعتداء على رجل أمن أثناء القبض عليه، وجرى التعامل معه بما يقتضيه الموقف.

تحت تأثير المخدر

ولفت الأمن العام، في تغريدة عبر موقع تويتر، إلى أنه تبين من إجراءات الاستدلال أنه تحت تأثير تعاطي مادة الشبو، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وإحالته للنيابة العامة.

وأوضح الأمن العام إلى أنه جاري القبض على من وثق ونشر محتوى مرئيًّا بذلك؛ لمخالفته نظام جرائم مكافحة المعلوماتية.

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