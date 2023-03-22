القبض على مواطن اعتدى على ذويه وهددهم بسلاح أبيض في الرياض

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باشرت شرطة منطقة الرياض بلاغًا عن اعتداء مواطن على ذويه، وتهديدهم بسلاح أبيض، ومبادرته بالاعتداء على رجل أمن أثناء القبض عليه، وجرى التعامل معه بما يقتضيه الموقف.
ولفت الأمن العام، في تغريدة عبر موقع تويتر، إلى أنه تبين من إجراءات الاستدلال أنه تحت تأثير تعاطي مادة الشبو، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وإحالته للنيابة العامة.
وأوضح الأمن العام إلى أنه جاري القبض على من وثق ونشر محتوى مرئيًّا بذلك؛ لمخالفته نظام جرائم مكافحة المعلوماتية.