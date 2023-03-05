القبض على مواطن بحوزته 47 كجم قات في جازان مدينة الملك سعود الطبية تعلن عن وظائف بعدة تخصصات الأمير مقرن بن عبدالعزيز في ضيافة الشيخ محمد بن زايد الغذاء والدواء: 5 حالات تستلزم استشارة الطبيب لاستخدام سماعات الأذن أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسًا لمجلس الوزراء الكويتي نقل مواطن بطائرة الإخلاء الطبي من المغرب للمملكة 7 خطوات لحل مشكلة امتلاء ذاكرة الهاتف بسبب صور الواتساب أكثر من 33% من السعوديين يعانون من السمنة المفرطة زلزال جديد يضرب سوريا بقوة 3.8 درجة انخفاض أرباح أسمنت حائل بنسبة 61 % خلال 2022
قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان، اليوم الأحد، على مواطن بحوزته (47) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر مخبأة في مركبة يقودها بمحافظة العارضة.
وأفادت بأنه تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.