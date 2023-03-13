القبض على مواطن بحوزته 56 قرصًا من الإمفيتامين بالجوف

تمكنت دوريات الأمن بمنطقة الجوف، اليوم الاثنين، من القبض على مواطن بحوزته (56) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر في مدينة سكاكا.

وأوضح الأمن العام عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.