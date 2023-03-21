القبض على مواطن سرق مركبة في وضع التشغيل بجدة

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تمكنت شرطة محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة، اليوم الثلاثاء، من القبض على مواطن لسرقته مركبة في وضع التشغيل أمام محل تجاري.
وأوضح الأمن العام عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أنه تم استردادها وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.