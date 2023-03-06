القبض على مواطن وثق ونشر محتوى مرئيًّا تضمن معلومات كاذبة تمس الأمن العام

قبضت شرطة محافظة الخبر على شخص؛ لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

وتفصيلًا، قال الأمن العام على موقع تويتر: إن شرطة محافظة الخبر بالمنطقة الشرقية قبضت على مواطن؛ لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، بتوثيقه ونشره محتوى مرئيًّا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن معلومات كاذبة من شأنها المساس بالأمن العام.

ولفت الأمن العام إلى أنه جرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.