القبض على يمني ومواطن بحوزتهما 106.320 قرصًا من الإمفيتامين

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية ومواطن، بحوزتهما (106,320) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر في محافظة جدة.

وأكدت مكافحة المخدرات عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.