القبض على 3 أشخاصٍ ارتكبوا حوادث نصب واحتيال بمكة المكرمة

قبضَت شرطةُ منطقة مكة المكرمة على ( 3) مقيمين من الجنسية المصرية؛ لارتكابهم حوادث جنائية في عدد من مناطق المملكة، تمثَّلت في النصب والاحتيال المالي بوضع روابط في مواقع التواصل الاجتماعي لمؤسسات وهمية تقدم خدمات التأمين والحصول على أموال وتحويلها إلى الخارج بالتعاون مع مواطن يقيم خارج المملكة.

مبالغ مالية

وقد ضُبطت بحوزتهم مبالغُ مالية وشرائح اتصال وأجهزة حاسوب، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة، واستكمال الإجراءات النظامية للمتهم خارج المملكة.