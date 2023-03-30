القبض على 3 أشخاص بحوزتهم 1.3 كجم من الشبو بـ جدة

قبضت فرق مكافحة المخدرات على 3 أشخاص بحوزتهم 1.3 كيلوجرام من مادة الميثامفيتامين المخدر– الشبو- بمحافظة جدة.

وتفصيلًا، قالت المديرية العامة لمكافحة المخدرات عبر موقع تويتر: إن مكافحة المخدرات قبضت على 3 أشخاص بحوزتهم 1.3 كيلوجرام من مادة الميثامفيتامين المخدر– الشبو- بمحافظة جدة.

تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.