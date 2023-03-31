القبض على 4 متسولين استخدموا وصفات طبية مزورة وادعوا الحاجة في الرياض

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قبضت شرطة منطقة الرياض 4 مقيمين لتسولهم باستخدام وصفات طبية مزورة وادعاء الحاجة.
📹 | شرطة منطقة الرياض تقبض على (4) مقيمين لتسولهم باستخدام وصفات طبية مزورة وادعاء الحاجة.#لاتعطيهم#معاً_نكافح_التسول pic.twitter.com/QcCQ5PVOxc
— الأمن العام (@security_gov) March 31, 2023
وتفصيلًا، قال الأمن العام في مقطع فيديو عبر تويتر: إن شرطة منطقة الرياض قبضت 4 مقيمين من الجنسية المصرية والأردنية، والباكستانية؛ لارتكابهم حوادث جنائية تمثلت في التسول بترصد مرتادي المتاجر والصيدليات بعرض وصفات طبية مزورة وادعاء الحاجة إلى شراء الأطعمة.
وتمثلت أضرار المقبوض عليهم في استجداء وتحايل مقيمتين من الجنسية الأردنية على مرتادي المتاجر والصيدليات وتسليم ما حصلت عليه، لمقيم من الجنسية المصرية، لإعادة البيع بغرض الحصول على الأموال بطرق غير مشروعة، ومخالفة للأنظمة في المملكة، بينما تمثل ضرر المقيم من الجنسية الباكستانية في نقلهم.
وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.
يأتي ذلك ضمن الحملة الميدانية للأمن العام لرصد وضبط المتسولين في أنحاء المملكة تحت شعار، لا تعطيهم، معًا نكافح التسول.