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قام بأعمال تخريبية والتجول بالسلاح لترويع الآمنين وزعزعة الأمن

القتل تعزيراً لإرهابي قتل رجال أمن ورمى القنابل على الدوريات

الثلاثاء ٧ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٢ مساءً
القتل تعزيراً لإرهابي قتل رجال أمن ورمى القنابل على الدوريات
المواطن - واس

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أصدرت وزارة الداخلية اليوم بيانًا حول تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في أحد الجناة بالمنطقة الشرقية، وفيما يلي نصه:

قال الله تعالى (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُون اللَّهَ وَرَسُولَهٌ وَيَسْعَوْن فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفوْا مِن الأَرْضِ ذلِكَ لهُمْ خَزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ).

أقدم / حيدر بن ناصر بن جاسب آل تحيفه – سعودي الجنسية -، على الانضمام إلى خلية إرهابية تهدف إلى زعزعة الأمن الداخلي في البلاد، وقتل رجال الأمن والاعتداء عليهم، وإتلاف الممتلكات العامة، والقيام بأعمال التخريب والفوضى، وإطلاق النار على رجال الأمن وحيازة ورمي قنابل (المالتوف) على سيارات الجهات الأمنية، وحمله السلاح والتجول به بهدف ترويع الآمنين وزعزعة الأمن، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله تعزيرًا، وأيد الحكم من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور. وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بالجاني / حيدر بن ناصر آل تحيفه، يوم الثلاثاء بتاريخ 15 / 8 / 1444هـ الموافق 7 / 3 / 2023م بالمنطقة الشرقية.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دمائهم وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء السبيل.

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