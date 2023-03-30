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أوقفته موسكو بتهمة الجرم المشهود

القصة الكاملة لاعتقال أول مراسل أمريكي في روسيا

الخميس ٣٠ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٢ مساءً
القصة الكاملة لاعتقال أول مراسل أمريكي في روسيا
المواطن - فريق التحرير

جاء أول تعليق من وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، بشأن مراسل صحيفة “وول ستريت جورنال” إيفان غيرشكوفيتش، الذي أوقفته سلطات موسكو بتهمة التجسس والضبط بـ “الجرم المشهود”.

الجُرم المشهود

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عبر تلغرام اليوم، “ما كان يقوم به المتعاون مع صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية في إيكاترينبرغ ليس له أي علاقة بالصحافة”، وأضافت: “أن المراسل ليس أول غربي معروف يضبط بالجرم المشهود”.

وذكر جهاز الأمن أن غيرشكوفيتش “كان ينفذ أوامر أمريكية بجمع معلومات حول أنشطة إحدى الشركات التابعة للمجمع الصناعي العسكري الروسي، وهي معلومات من أسرار الدولة”.

عقوبات تصل لـ 20 عامًا

ولم يذكر الجهاز الأمني توقيت الاعتقال، ويواجه غيرشكوفيتش عقوبة بالسجن تصل إلى 20 عامًا في حال أدين في تهمة التجسس.

وركز تقريره الأخير من موسكو، المنشور في وقت سابق من الأسبوع، على تباطؤ الاقتصاد الروسي بسبب العقوبات الغربية المفروضة بعد الاجتياح الروسي لأوكرانيا.

اعتقال أول مراسل أمريكي

قبل بدء عمله في الصحيفة الأمريكية اليومية في 2022، كان غيرشكوفيتش مراسلاً لوكالة فرانس برس في موسكو، وقبل ذلك صحفيا في صحيفة موسكو تايمز الصادرة بالإنجليزية. وأتقن الصحفي الروسي الأصل اللغة الروسية، ويبلغ من العمر 31 عامًا ووالداه مقيمان في الولايات المتحدة.

غيرشكوفيتش هو أول مراسل لإحدى وسائل الإعلام الأمريكية يتم اعتقاله بتهمة التجسس في روسيا منذ الحرب الباردة.

تعليق صحيفة وول ستريت

قال جهاز الأمن الفيدرالي، وهو أعلى وكالة للأمن الداخلي ومكافحة التجسس إن غيرشكوفيتش اعتقل في مدينة يكاترينبرغ بجبال الأورال، في مزاعم بأنه كان يسعى للحصول على معلومات سرية.ويأتي اعتقال غيرشكوفيتش وسط توترات متصاعدة بين موسكو وواشنطن على خلفية اجتياح روسيا لأوكرانيا.

من جانبها، أعربت صحيفة وول ستريت جورنال عن “قلقها البالغ” إزاء توقيف مراسلها إيفان غيرشكوفيتش بعد إعلان أجهزة الأمن الروسية توقيفه بتهمة التجسس. وذكرت الصحيفة في بيان أن “وول ستريت جورنال تشعر بقلق بالغ إزاء سلامة غيرشكوفيتش”.

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