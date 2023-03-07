القناة الناقلة لـ مباراة الأهلي ضد المقاولون

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يترقب عشاق كرة القدم المصرية، مباراة الأهلي ضد المقاولون التي تنطلق اليوم ضمن مباريات الجولة الـ17 والمؤجلة بين الفريقين في بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2022/2023.
وتنطلق مباراة الأهلي ضد المقاولون في تمام السادسة من مساء اليوم بتوقيت المملكة عبر قناة On Time Sports المصرية على ملعب السلام بالقاهرة.
ويتواجد النادي الأهلي في صدارة الدوري المصري برصيد 41 نقطة ويبحث عن الفوز والوصول للنقطة رقم 44 للانفراد بـ صدارة الدوري بينما يتواجد نادي المقاولون العرب في المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 32 نقطة.
وجاء تشكيل الأهلي لمواجهة المقاولون مكونًا من: ” محمد الشناوي، علي معلول، ياسر إبراهيم، محمد هاني، محمد عبدالمنعم، حمد فتحي، مروان عطية، أحمد قندوسي، طاهر محمد طاهر، بيرسي تاو، شادي حسين”.
ويبحث الأهلي عن الفوز على نادي المقاولون العرب قبل مواجهة نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي عصر السبت المقبل في الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.
وكانت مباريات الجولة الـ21 من بطولة الدوري المصري بدأت أول أمس الأحد، بتعادل سلبي بين فريقي حرس الحدود وسيراميكا كليوباترا، بينما في مباراتي أمس، فاز الداخلية على غزل المحلة بهدفين لهدف، وفاز المصري البورسعيدي على طلائع الجيش بهدف دون رد.
وقبل مواجهة المقاولون، فاز النادي الأهلي مساء السبت الماضي على فريق القطن الكاميروني بثلاثية دون رد ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.
ويحتل الأهلي المركز الثالث في المجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا برصيد 4 نقاط.