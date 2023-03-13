القناة الناقلة لـ مباراة الشباب والقوة الجوية

اكتشاف مقابر جماعية وآلاف الجثث مجهولة الهوية بالعراق عضو هيئة كبار العلماء يحاضر منسوبي القوات البحرية عن مفهوم البيعة وأحكامها وادي الدواسر الأعلى حرارة بـ 31 مئوية والطائف الأدنى طفل يبتلع مفتاحاً وجراحة عاجلة تنقذ حياته الانتهاء من ترسية الدفعة الأولى من القمح المستورد حساب المواطن: 3 خطوات للإفصاح عن عوائد الأصول العقارية تفاصيل جديدة تكشفها زوجة قاتل أبنائه بالإسكندرية وظائف إدارية بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون البصمة المُسجلة شرط أساسي لإصدار الهوية الوطنية جوهرة بطولات الرياضات الإلكترونية السعودية تعود بموسمها الرابع في الرياض
تنطلق، مساء اليوم، مباراة الشباب والقوة الجوية العراقي في ذهاب تصفيات التأهل لدور المجموعات ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.
وتُقام المباراة اليوم في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب البصرة الدولي في العراق، كما تُنقل المباراة على قناة الكأس 3 HD القطرية.
وسوف تُقام مباراة الشباب ضد القوة الجوية في جولة العودة يوم 16 إبريل المقبل في المملكة.
وتُقام منافسات الدور الأول من كأس الملك سلمان للأندية بنظام الذهاب والإياب، على أن يصعد 12 فريقًا، ويتم تصفيتهم بعد ذلك إلى 6 أندية، تصعد إلى المرحلة النهائية لدور المجموعات.
وجاءت مواجهات الدور الأول من كأس الملك سلمان للأندية، كالتالي؛ الشباب أمام القوة الجوية العراقي، الجيش الملكي المغربي والاتحاد الليبي، البرج اللبناني مع الوحدة الإماراتي، المريخ السوداني ضد تشرين السوري، والكويت الكويتي مع شبيبة الساورة الجزائري.
ويصطدم الصفاقسي التونسي بفريق قطر القطري، طلائع الجيش المصري ضد أهلي طرابلس الليبي، النهضة العماني مع شباب الخليل الفلسطيني، فحمان اليمني أمام الاتحاد المنستيري التونسي، المحرق البحريني والسب العماني، نوذايبو الموريتاني مع شباب الأردني.