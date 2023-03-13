القناة الناقلة لـ مباراة الشباب والقوة الجوية

تنطلق، مساء اليوم، مباراة الشباب والقوة الجوية العراقي في ذهاب تصفيات التأهل لدور المجموعات ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

مباراة الشباب والقوة الجوية

وتُقام المباراة اليوم في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب البصرة الدولي في العراق، كما تُنقل المباراة على قناة الكأس 3 HD القطرية.

وسوف تُقام مباراة الشباب ضد القوة الجوية في جولة العودة يوم 16 إبريل المقبل في المملكة.

نظام منافسات الدور الأول

وتُقام منافسات الدور الأول من كأس الملك سلمان للأندية بنظام الذهاب والإياب، على أن يصعد 12 فريقًا، ويتم تصفيتهم بعد ذلك إلى 6 أندية، تصعد إلى المرحلة النهائية لدور المجموعات.

وجاءت مواجهات الدور الأول من كأس الملك سلمان للأندية، كالتالي؛ الشباب أمام القوة الجوية العراقي، الجيش الملكي المغربي والاتحاد الليبي، البرج اللبناني مع الوحدة الإماراتي، المريخ السوداني ضد تشرين السوري، والكويت الكويتي مع شبيبة الساورة الجزائري.

ويصطدم الصفاقسي التونسي بفريق قطر القطري، طلائع الجيش المصري ضد أهلي طرابلس الليبي، النهضة العماني مع شباب الخليل الفلسطيني، فحمان اليمني أمام الاتحاد المنستيري التونسي، المحرق البحريني والسب العماني، نوذايبو الموريتاني مع شباب الأردني.