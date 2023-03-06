القناة الناقلة لـ مباراة نادي الزمالك ضد الترجي

يترقب عشاق كرة القدم الإفريقية، مباراة نادي الزمالك المصري ضد منافسه الترجي التونسي غدًا الثلاثاء في الجولة الرابعة من مرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتنطلق المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت مصر غدًا حيث تُقام على ملعب القاهرة.

وتُنقل المباراة عبر قناة BEIN SPORTS HD 4.

نادي الزمالك خسر في تونس بثنائية

وفي يوم 25 فبراير الماضي، كان الزمالك خسر أمام الترجي في تونس بثنائية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

ونجح نادي الترجي في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب محمد علي بن حمودة مستغلًّا خطأ من حارس الزمالك، محمد عواد في الدقيقة الـ35 من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني من مباراة الترجي ضد الزمالك، وفي ظل سعي الزمالك لإحراز هدف التعادل، نجح الترجي في إحراز الهدف الثاني عبر اللاعب محمد علي بن رمضان، وذلك بعد تمريرة متقنة من اللاعب الليبي حمدو الهوني في الدقيقة الـ93.

وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد الترجي 9 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة، بينما يتذيل الزمالك ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة، حيث يتواجد في المركز الرابع.

وكان نادي الزمالك تعادل مع فريق بيراميدز بدون أهداف في الدوري المصري مساء أول أمس الجمعة في مباراة أُقيمت على ملعب الدفاع الجوي معقل نادي بيراميدز.