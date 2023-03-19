القنوات الناقلة لـ مباراة إنتر ميلان ضد يوفنتوس

يترقب عشاق كرة القدم الإيطالية، مساء اليوم، مباراة إنتر ميلان ضد يوفنتوس، التي تُقام في الجولة الـ27 من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم موسم 2022/2023.

إنتر ميلان يواجه اليوفي بقمة الجولة الـ27

وتنطلق المباراة اليوم في تمام الساعة الـ11 إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة حيث تُقام على ملعب ” جيوزيبي مياتزا” معقل نادي الإنتر.

وتُنقل المباراة عبر قنوات AD SPORTS PREMIUM 1 , MATCH FOOTBALL 1 , BT SPORT 1 HD , MAX SPORT 3 HD , S SPORT 2 HD , Super Sport Football.

وكانت مباريات الجولة الـ27 من الدوري الإيطالي بدأت من أول أمس الجمعة بفوز ساسولو على سبيزيا بهدف دون رد، بينما فاز أتالانتا على إمبولي بهدفين لهدف.

نتائج الجولة الـ27

وفي مباريات أمس، تعادل مونزا ضد كريمونيزي بهدف لكل فريق، أما نادي ساليرنيتانا فتعادل مع بولونيا بهدفين لكل فريق، أما نادي أودينيزي ففاز على ميلان بثلاثية مقابل هدف.

أما في مباريات اليوم، فقد نجح سامبدوريا في الفوز على هيلاس فيرونا بثلاثية مقابل هدف، أما نابولي ففاز على تورينو برباعية دون رد، أما فيورنتينا ففاز على ليتشي بهدف دون رد، أما حاليًا فتقام مباراة لاتسيو ضد روما، بينما يلعب يوفنتوس ضد الإنتر اليوم في تمام الساعة الـ11 إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة.

جدير بالذكر أن إنتر ميلان سيواجه نادي بنفيكا البرتغالي في مباراتي دور ربع النهائي في دوري أبطال أوروبا.