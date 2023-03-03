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في كأس أمم آسيا تحت 20 عامًا

القنوات الناقلة لـ مباراة السعودية وقيرغيزستان

الجمعة ٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٠ صباحاً
القنوات الناقلة لـ مباراة السعودية وقيرغيزستان
المواطن - فريق التحرير

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تنطلق ظهر اليوم، مباراة السعودية وقيرغيزستان، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة في بطولة كأس أمم آسيا تحت 20 عامًا، والمقامة حاليًّا في أوزبكستان.

مباراة السعودية وقيرغيزستان

وتبدأ مباراة السعودية وقيرغيزستان في تمام الساعة الثالثة ظهرًا بتوقيت المملكة على ملعب “ميلي ستاديوم” كما تُنقل عبر قناتي BEIN SPORTS AFC HD , BEIN SPORTS CONNECT.

واختتم لاعبو الأخضر أمس، حصتهم التدريبية على الملعب الرديف لملعب نادي بونيودكور، تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها مرانًا تكتيكيًّا، أعقبه العمل على الكرات الثابتة.

المنتخب السعودي تحت 20 عامًا

من ناحية أخرى، قرر الجهاز الفني استدعاء اللاعب عباس الحسن للالتحاق بقائمة المنتخب في كأس آسيا، بديلًا عن اللاعب محمد المري الذي أوضحت الفحوصات الطبية تعرّضه لإصابة في الكاحل الأيمن خلال الحصة التدريبية للمنتخب الوطني أول أمس الأربعاء.

ومن جانب آخر، أوضح المدير الفني للمنتخب الوطني تحت 20 عامًا صالح المحمدي خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم مساء أمس الخميس والذي يسبق مباريات دور المجموعات من البطولة، أن هدف “الأخضر” أولًا هو حجز إحدى البطاقات المؤهلة لكأس العالم تحت 20 عامًا 2023 في إندونيسيا، مبينًا أن الهدف الذي يليه هو الحفاظ على اللقب.

وأشار المحمدي إلى الدعم الكبير الذي حظي به المنتخب الوطني تحت 20 عامًا من قبل الاتحاد السعودي، والمتابعة المستمرة، معربًا عن أمله في أن تتوج هذه الجهود بتحقيق الأهداف الفنية المرجوة من خلال البطولة، ومطالبًا الجماهير السعودية بدعم ومتابعة “الأخضر” في مهمته القارية.

المنتخب السعودي تحت 20 عامًا

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