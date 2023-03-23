القنوات الناقلة لـ مباراة منتخب البرتغال ضد ليشتنشتاين

يخوض منتخب البرتغال الأول لكرة القدم، مواجهة قوية أمام منتخب ليشتنشتاين في الجولة الأولى من دور المجموعات في تصفيات كأس أمم أوروبا 2024.

وستقام المباراة مساء اليوم في تمام الحادية عشرة إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة على ملعب خوسيه الفالادي، حيث تُنقل عبر قنوات Diema Sport 2 hd , Eleven Sports 2 Belgium , Rtp 1 , Spiler Tv.

الظهور الأول لـ منتخب البرتغال تحت قيادة مارتينيز

وسيكون الظهور الأول للفريق البرتغالي تحت قيادة مدربه الجديد، الإسباني روبيرتو مارتينيز الذي تولى مهمة قيادة المنتخب خلفًا للبرتغالي فيرناندو سانتوس الذي رحل عن الفريق بعد توديع كأس العالم 2022 من دور الثمانية، بعد الخسارة أمام المنتخب المغربي.

وفي وقت سابق، قالت صحيفة Corriere Dello Sport الإيطالية: إن كريستيانو رونالدو سيكون أكثر لاعب مشاركة على المستوى الدولي برصيد 197 مباراة دولية، في حال شارك أمام منتخب ليشتنشتاين.

إنجاز جديد ينتظر رونالدو

وكان رونالدو، تحدث في المؤتمر الصحفي قبل مباراة البرتغال وليشتنشتاين قائلًا: “الدوري السعودي ليس مثل الدوري الإنجليزي أو الإسباني ولكنني معجب كثيرًا بتطوره وإذا استمر في التطور سيكون بين أفضل 5 دوريات في العالم”.

وتابع رونالدو: “لن أعتزل دوليًّا لأنني أريد التواجد مع منتخب البرتغال في كأس العالم 2026”.

وبعد مباراة ليشتنشتاين، ستلعب البرتغال ضد منتخب لوكسمبورج مساء الأحد المقبل في الجولة الثانية من دور المجموعات ضمن تصفيات أمم أوروبا 2024.