القوائم المالية وتحديث الإستراتيجية أبرز محاور اجتماع مجلس إدارة الأوقاف

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رأس وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف، محمد بن عبدالله الجدعان، اليوم الأحد، الاجتماع الخامس والعشرين لمجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف، وذلك بحضور محافظ الهيئة الأستاذ عماد بن صالح الخراشي وأصحاب السعادة أعضاء المجلس.
وناقش المجلس خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من أبرزها تقرير الأداء الاستثماري لشركة أوقاف للاستثمار (الذراع الاستثماري للهيئة) للعام المالي 2022م، ونتائج مؤشرات الأداء الإستراتيجي للهيئة للعام 2022م، كما اعتمد القوائم المالية للهيئة للعام المالي 2022م، والتقرير السنوي لذات العام، واطلع على سير العمل في مشروع إستراتيجية القطاع الوقفي وتحديث إستراتيجية الهيئة.
واختتم المجلس اجتماعه بالتأكيد على أهمية قطاع الأوقاف ودوره الفاعل في خطط وبرامج التنمية، وإسهاماته في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.