القوات الجوية السعودية تواصل مشاركتها في مناورات محارب الكوبرا

تواصل القوات الجوية مشاركتها في مناورات تمرين “محارب الكوبرا 2023” في قاعدة وادينجتون بالمملكة المتحدة.

ونشرت وزارة الدفاع، عدة صور توثق مشاركة القوات الجوية في مناورات تمرين “محارب الكوبرا 2023” بالمملكة المتحدة، إلى جانب قوات 6 دول صديقة.

رفع الجاهزية القتالية

وكان قائد مجموعة القوات الجوية المشاركة في التمرين المقدم الطيار الركن عطالله بن حميد العصيمي، أكد في وقت سابق، أن هذه النوعية من التمارين تهدف إلى رفع الجاهزية القتالية للقوات الجوية، وتبادل الخبرات مع القوات المشاركة لتعزيز كفاءة الأطقم الجوية، والفنية، والمساندة.

وأضاف أن مناورات التمرين تُنفذ في بيئة قتال حقيقية حيث تشتمل على الحرب الإلكترونية، والتشويش الإلكتروني، وإسناد القوات السطحية، إضافة إلى تفادي التهديدات الأرضية، لافتًا إلى أن الاستعدادات نُفذت على أكمل وجه للظهور بشكل مشرف يليق بمكانة المملكة، والوصول إلى الأهداف المنشودة من المشاركة.