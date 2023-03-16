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من أجل الحصول على بقايا الطائرة

القوات الروسية تصل لموقع حطام المسيرة الأمريكية

الخميس ١٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٩ صباحاً
القوات الروسية تصل لموقع حطام المسيرة الأمريكية
المواطن - فريق التحرير

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قال مسؤولون أمريكيون، الخميس، إن القوات الروسية وصلت إلى موقع طائرة الاستطلاع الأمريكية المسيرة MQ-9 التي أُسقطت في البحر الأسود.

استعادة بقايا الطائرة

وأضاف المسؤولون لشبكة سي إن إن: “ليس من الواضح ما إذا كانت روسيا قد تمكنت من استعادة أي بقايا للطائرة عند وصولها إلى موقع التحطم، الذي يقع على بعد حوالي 70 ميلاً جنوب غربي شبه جزيرة القرم”.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، إن الولايات المتحدة جعلت من المستحيل على روسيا الحصول على أي بقايا مفيدة من الطائرة. لكنه رفض تأكيد ما إذا كان الروس قد وصلوا إلى الموقع حقا.

محاولات روسية لاستعادتها

قال الأمين العام لمجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، إن روسيا ستحاول العثور على الطائرة المسيرة الأمريكية التي تتهمها الولايات المتحدة بالتسبب في إسقاطها في البحر الأسود قبالة أوكرانيا.

وأوضح باتروشيف في مقابلة مع التلفزيون الروسي: “لا أعلم ما إذا كنا سنستطيع استعادتها، لكن علينا المحاولة”.

من جهته، قال رئيس جهاز الاستخبارات الروسية سيرغي ناريشكين إن البلاد لديها قدرات تقنية لاستعادة المسيّرة.

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