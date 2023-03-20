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 خشية من عمليات تجسس

الكرملين يحظر استخدام الموظفين لهواتف آيفون 

الإثنين ٢٠ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٣ مساءً
الكرملين يحظر استخدام الموظفين لهواتف آيفون 
المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

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سيتعين على مسؤولي إدارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، التخلص من أجهزة آيفون الخاصة بهم وقد حُدد لهم من موعد الأول من إبريل كتاريخ نهائي للالتزام بالقرار.

الكرملين يحظر استخدام الموظفين لهواتف آيفون 

مخاوف من عمليات تجسس

والسبب في هذا القرار هو أنه بحسب الرأي السائد بين السلطات الروسية فإن هذه الأجهزة أكثر عرضة للقرصنة والتجسس من قبل الخبراء الغربيين مقارنة بالهواتف الذكية الأخرى.

الكرملين يحظر استخدام الموظفين لهواتف آيفون 

وبدلًا من آيفون، أوصى مسؤولو الكرملين باستخدام الهواتف التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد أو نظيراتها الصينية أو هواتف Aurora والتي تم تطويرها من قبل شركة Open Mobile Platform الروسية التابعة لشركة PJSC Rostelecom.

وتشمل الأوامر موظفي الكتلة السياسية الداخلية لإدارة بوتين وهم أولئك العاملون على السياسة المحلية والمشاريع العامة ومجلس الدولة، كما سيتلقى مسؤولو الكتل السياسية الداخلية الإقليمية أيضًا تعليمات للتخلص من آيفون.

ليست المرة الأولى

في وقت سابق، لفتت السلطات الفيدرالية في الاتحاد الروسي انتباه الحكام والهيئات التنفيذية الفيدرالية إلى الحاجة إلى استخدام وسائل محلية حصرية عند استخدام الرسائل الفورية في إطار الأنشطة الرسمية، وبعد ذلك بقليل، نُصح المسؤولون الروس بالتخلي عن استخدام Zoom لصالح Trueconf المحلي.

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