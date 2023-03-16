الكرملين يُحضِّر للقاء أردوغان والأسد رغم شرط الأخير

أعلن دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، اليوم الخميس، أن بلاده تجري اتصالات للتحضير للقاء بين الرئيسين التركي والسوري، برغم من شرط الرئيس السوري بشار الأسد انسحاب القوات التركية من سوريا قبل لقائه.

وأوضح بيسكوف ردًا حول إمكانية اللقاء، أن مثل هذا الاجتماع يجب ان تسبقه مجموعة واسعة من الاتصالات وأن العمل مستمر على ذلك.

اشتراط الأسد

وفي وقت سابق اليوم، قال الأسد في مقابلة مع وكالات روسية، إنه لن يلتقي أردوغان إلا إذا سحبت تركيا قواتها من شمال سوريا.

وأوضح أن أي اجتماع من هذا النوع يرتبط بالوصول إلى مرحلة تكون فيها أنقرة جاهزة بشكل واضح وبدون أي التباس للخروج الكامل من الأراضي السورية.

وتابع الأسد: “هذه هي الحالة الوحيدة التي يمكن عندها أن يكون هناك لقاء بيني وبين أردوغان”.

لقاء في موسكو

يشار إلى أنه من المقرر أن يجتمع دبلوماسيون من إيران وروسيا وتركيا وسوريا في موسكو هذا الأسبوع تمهيدًا لاجتماع وزراء خارجية هذه الدول، وفق ما ذكرت وسائل إعلام تركية سابقاً.

يأتي هذا الاجتماع بعدما التقى وزيرا الدفاع التركي والسوري في موسكو، نهاية ديسمبر الماضي (2022)، بحضور نظيرهما الروسي للمرة الأولى منذ عام 2011.