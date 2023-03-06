الكشف عن اسم برنامج رامز جلال الجديد في رمضان

يواصل الفنان رامز جلال تصوير برنامجه الجديد في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية استعدادًا لعرضه في رمضان 2023.

اسم البرنامج

ووفقًا لوسائل إعلام مصرية، فإن برنامج رامز الجديد المقرر عرضه في رمضان 2023 يحمل عنوان “رامز NEVER END”.

وأفادت وسائل إعلام مصرية، أن رامز على وشك الانتهاء من تصوير حلقات البرنامج استعدادًا لعرضه في شهر رمضان، كما أنه حرص على اختيار الضيوف بشكل متنوع حتى يجذب أكبر عدد من المشاهدين.

إصابة نسرين أمين

وكانت الفنانة نسرين أمين، قد أعلنت إصابتها أثناء تصويرها مقلبًا مع رامز جلال، الذي يعرض برنامجه في رمضان 2023، مشيرة إلى أن المقلب هذا العام “جامد جدًا”.

وكشفت نسرين أمين خلال استضافتها في البرنامج الإذاعي “نجوم إف إم” الذي تقدمه الإعلامية إنجي علي: “اتعمل فيّ مقلب من 6 سنوات، ولكن هذه السنة اتبهدلت بهدلة كبيرة في مقلب رامز وأصبت في يدي وكان مقلب جامد أوي ومش سهل ومش أي حد يتحمله”.

وأردفت نسرين أمين: “الفن شغلانة مرهقة جدًا في كل حاجة ومهما الواحد يحبها لكي يطلع شخصيات حلوة، ووالدي هو بطل حياتي وكان يشجعني دائما في الشغل، وتعلمت منه كل حاجة حلوة وكان دائم التشجيع لنا، وعندي الفترة المقبلة أفلام ستعرض مثل (رهبة)، و(يوم 13) والمفروض إنه فيلم رعب و3D”.