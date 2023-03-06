Icon

بلينكن يستقل توك توك خلال مشاركته بمجموعة العشرين بالهند Icon وفاة مؤسس علم الآثار في جامعة الملك سعود البروفيسور الأنصاري Icon الفتح يعرقل الهلال ويفوز بثنائية Icon البيت الأبيض: تسميم الفتيات بمدارس إيران دليل على انعدام الضمير Icon الكشف عن اسم برنامج رامز جلال الجديد في رمضان Icon نائب أمير الشرقية يزور مركز 911 ويطلع على الخدمات Icon وزير الرياضة: دعم ولي العهد منحنا كل فرص النجاح Icon وظائف شاغرة لدى مستشفى الملك خالد للعيون Icon المعارضة التركية ترشح كمال أوغلو للانتخابات الرئاسية Icon وظائف شاغرة للجنسين بالبنك الإسلامي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

غرائب
حصاد اليوم
حرص على اختيار الضيوف بشكل متنوع

الكشف عن اسم برنامج رامز جلال الجديد في رمضان

الإثنين ٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٧ مساءً
الكشف عن اسم برنامج رامز جلال الجديد في رمضان
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يواصل الفنان رامز جلال تصوير برنامجه الجديد في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية استعدادًا لعرضه في رمضان 2023.

اسم البرنامج

ووفقًا لوسائل إعلام مصرية، فإن برنامج رامز الجديد المقرر عرضه في رمضان 2023 يحمل عنوان “رامز NEVER END”.

وأفادت وسائل إعلام مصرية، أن رامز على وشك الانتهاء من تصوير حلقات البرنامج استعدادًا لعرضه في شهر رمضان، كما أنه حرص على اختيار الضيوف بشكل متنوع حتى يجذب أكبر عدد من المشاهدين.

إصابة نسرين أمين

وكانت الفنانة نسرين أمين، قد أعلنت إصابتها أثناء تصويرها مقلبًا مع رامز جلال، الذي يعرض برنامجه في رمضان 2023، مشيرة إلى أن المقلب هذا العام “جامد جدًا”.

وكشفت نسرين أمين خلال استضافتها في البرنامج الإذاعي “نجوم إف إم” الذي تقدمه الإعلامية إنجي علي: “اتعمل فيّ مقلب من 6 سنوات، ولكن هذه السنة اتبهدلت بهدلة كبيرة في مقلب رامز وأصبت في يدي وكان مقلب جامد أوي ومش سهل ومش أي حد يتحمله”.

وأردفت نسرين أمين: “الفن شغلانة مرهقة جدًا في كل حاجة ومهما الواحد يحبها لكي يطلع شخصيات حلوة، ووالدي هو بطل حياتي وكان يشجعني دائما في الشغل، وتعلمت منه كل حاجة حلوة وكان دائم التشجيع لنا، وعندي الفترة المقبلة أفلام ستعرض مثل (رهبة)، و(يوم 13) والمفروض إنه فيلم رعب و3D”.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

القبض على 46 مخالفاً لنظام أمن الحدود بحوزتهم طن قات مخدر
السعودية اليوم

القبض على 46 مخالفاً لنظام أمن الحدود...

السعودية اليوم
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأوكراني جهود المملكة لخفض التصعيد
السعودية اليوم

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأوكراني جهود...

السعودية اليوم
ولاية أمريكية تخشى مصير زلزال سوريا وتركيا
العالم

ولاية أمريكية تخشى مصير زلزال سوريا وتركيا

العالم
وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعلن عن 68 وظيفة شاغرة
السعودية اليوم

وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعلن عن 68...

السعودية اليوم
الأسهم السعودية تغلق مرتفعة عند مستوى 10519 نقطة
السوق

الأسهم السعودية تغلق مرتفعة عند مستوى 10519...

السوق
اليابان تحذر مواطنيها من ثوران بركان ساكوراجيما
العالم

اليابان تحذر مواطنيها من ثوران بركان ساكوراجيما

العالم
الزعاق: الخليج بعيد عن الأحزمة الزلزالية
العالم

الزعاق: الخليج بعيد عن الأحزمة الزلزالية

العالم
شؤون المسجد النبوي: دخول امرأتين بلباس غير مناسب كان بطريق الخطأ
أخبار رئيسية

شؤون المسجد النبوي: دخول امرأتين بلباس غير...

أخبار رئيسية