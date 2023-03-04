الكشف عن حكام مباراتي اليوم بدوري روشن

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباراتي اليوم في ختام الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي.

حكام مواجهتي اليوم

ويدير سلطان الحربي مباراة ضمك والتعاون اليوم على ملعب نادي ضمك، ويساعده بدر الشمراني وماجد العمري، محمد العمري حكمًا رابعًا، محمد البريدي حكمًا لتقنية الفيدويو، ويساعده بليغ آل رمضان.

ويقود عبدالله الحربي مباراة الشباب والعدالة في ختام مباريات الجولة الـ19 من دوري روش السعودي، ويساعده ياسر السلطان وسامي العرفج، الحكم الرابع مساعد المشاري، حكم الفيديو تركي الخضير، ويساعده محمد الوحيمر.

ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي قبل مباراتي اليوم، كالتالي؛ النصر في الصدارة بـ46 نقطة، وبفارق نقطتين عن الاتحاد، ثم الشباب بـ40، الهلال بـ33 نقطة، وبفارق نقطة عن التعاون.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في المركز السادس بـ28 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الطائي، ثم الفيحاء بـ23 نقطة، يليه ضمك برصيد 22 نقطة بالتساوي مع الاتفاق وأبها، ثم الوحدة برصيد 20 نقطة.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج في المركز الـ14 بـ16 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن العدالة، فيما يتذيل الباطن جدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط.