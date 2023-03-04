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في ختام منافسات الجولة الـ19

الكشف عن حكام مباراتي اليوم بدوري روشن

السبت ٤ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٢:١١ مساءً
الكشف عن حكام مباراتي اليوم بدوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباراتي اليوم في ختام الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي.

حكام مواجهتي اليوم

ويدير سلطان الحربي مباراة ضمك والتعاون اليوم على ملعب نادي ضمك، ويساعده بدر الشمراني وماجد العمري، محمد العمري حكمًا رابعًا، محمد البريدي حكمًا لتقنية الفيدويو، ويساعده بليغ آل رمضان.

التعاون
لاعبو التعاون – المصدر @SPL

ويقود عبدالله الحربي مباراة الشباب والعدالة في ختام مباريات الجولة الـ19 من دوري روش السعودي، ويساعده ياسر السلطان وسامي العرفج، الحكم الرابع مساعد المشاري، حكم الفيديو تركي الخضير، ويساعده محمد الوحيمر.

نادي العدالة
لاعبو العدالة – المصدر @aladalahclub

ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي قبل مباراتي اليوم، كالتالي؛ النصر في الصدارة بـ46 نقطة، وبفارق نقطتين عن الاتحاد، ثم الشباب بـ40، الهلال بـ33 نقطة، وبفارق نقطة عن التعاون.

النصر
لاعبو النصر – المصدر spl

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في المركز السادس بـ28 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الطائي، ثم الفيحاء بـ23 نقطة، يليه ضمك برصيد 22 نقطة بالتساوي مع الاتفاق وأبها، ثم الوحدة برصيد 20 نقطة.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج في المركز الـ14 بـ16 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن العدالة، فيما يتذيل الباطن جدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط.

الباطن
لاعبو الباطن – المصدر @albatinclub
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