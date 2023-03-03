الكلاسيكو يعيد رقمًا سلبيًا لريال مدريد من 2010

خيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد آمال جماهير خلال مواجهة برشلونة ضمن منافسات بطولة كأس ملك إسبانيا، ليحقق رقمًا سلبيًا.

فوز برشلونة بالكلاسيكو

ولعب ريال مدريد ضد برشلونة بالأمس على ملعب “سانتياجو برنابيو”، في ذهاب الدور نصف النهائي من كأس ملك إسبانيا، وانتهى الكلاسيكو بفوز الفريق الكتالوني بهدف دون رد سجله إيدير ميليتاو بالخطأ في مرماه.

ومن المقرر أن يحل المرينغي ضيفًا على الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، في الخامس من شهر أبريل المقبل، في معقل الفريق الكتالوني “سبوتيفاي كامب نو”، وذلك في إياب الدور نصف النهائي من كأس ملك إسبانيا.

رقم سلبي لريال مدريد

ولم يظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد بالمستوى المتوقع في الكلاسيكو، حيث فشل في توجيه أي تسديدة بين القائمين والعارضة في مباراة على ملعبه للمرة الأولى منذ عام 2010 في جميع البطولات.

وعلى صعيد مباريات الكلاسيكو سواء داخل ملعبه أو خارجه، فشل المرينغي في التسديد على مرمى منافسه للمرة الأولى منذ منافسات موسم 2013- 2014، وذلك وفقًا لشبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”.

كما أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة لم يظهر بشكل هجومي قوي، حيث إن الكلاسيكو ضد ريال مدريد هو الأقل له من حيث التسديدات “4 تسديدات” في جميع البطولات منذ موسم 2015- 2016.