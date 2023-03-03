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خلال مواجهة برشلونة بالكأس

الكلاسيكو يعيد رقمًا سلبيًا لريال مدريد من 2010

الجمعة ٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٣ مساءً
الكلاسيكو يعيد رقمًا سلبيًا لريال مدريد من 2010
المواطن - فريق التحرير

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خيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد آمال جماهير خلال مواجهة برشلونة ضمن منافسات بطولة كأس ملك إسبانيا، ليحقق رقمًا سلبيًا.

فوز برشلونة بالكلاسيكو

ولعب ريال مدريد ضد برشلونة بالأمس على ملعب “سانتياجو برنابيو”، في ذهاب الدور نصف النهائي من كأس ملك إسبانيا، وانتهى الكلاسيكو بفوز الفريق الكتالوني بهدف دون رد سجله إيدير ميليتاو بالخطأ في مرماه.

ومن المقرر أن يحل المرينغي ضيفًا على الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، في الخامس من شهر أبريل المقبل، في معقل الفريق الكتالوني “سبوتيفاي كامب نو”، وذلك في إياب الدور نصف النهائي من كأس ملك إسبانيا.

برشلونة
لاعبو برشلونة – المصدر @FCBarcelona

رقم سلبي لريال مدريد

ولم يظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد بالمستوى المتوقع في الكلاسيكو، حيث فشل في توجيه أي تسديدة بين القائمين والعارضة في مباراة على ملعبه للمرة الأولى منذ عام 2010 في جميع البطولات.

ريال مدريد ضد برشلونة
جانب من المباراة – المصدر @realmadrid

وعلى صعيد مباريات الكلاسيكو سواء داخل ملعبه أو خارجه، فشل المرينغي في التسديد على مرمى منافسه للمرة الأولى منذ منافسات موسم 2013- 2014، وذلك وفقًا لشبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”.

كما أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة لم يظهر بشكل هجومي قوي، حيث إن الكلاسيكو ضد ريال مدريد هو الأقل له من حيث التسديدات “4 تسديدات” في جميع البطولات منذ موسم 2015- 2016.

ريال مدريد وبرشلونة
جانب من المباراة – المصدر @realmadrid
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