الكنيست يحصن نتنياهو ويعدم منفذي العمليات تنبيهات من الأرصاد: أمطار على مكة المكرمة وعسير وجازان والباحة غدًا تحذير: إلهاء طفلك بالأجهزة الإلكترونية اليوم يحوله لمدمن تقنية غدًا 3 كويكبات بحجم ناطحات السحاب تتجه نحو الأرض هذا الأسبوع ترقية 2924 فردًا من منسوبي قوات أمن المنشآت بمختلف الرتب جماهير الهلال ردًا على عرض الاتحاد الخرافي: نريد ميسي بدء تطبيق وثيقة النقل الإلكترونية لجميع ناقلي البضائع على الطرق زوجة أب تعذب أطفاله بالحرق والضرب في تونس لحظة سقوط إحدى المعازيم في الماء أثناء تصوير العريس والعروسة موعد مباراة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل
صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، على قانوني تحصين رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو من العزل، وإعدام منفذي العمليات المسلحة من الفلسطينيين.
وأفادت صحيفة يديعوت أحرنوت، أن الكنيست صادق، اليوم الأربعاء، في قراءة أولية على مشروعي القانونين، في جلسة حضرها 82 عضوا.
وأردفت أن عدداً من أعضاء الكنيست من المعارضة لم يحضروا للتصويت على مشروع القانون؛ بسبب مشاركتهم في المظاهرات التي شهدتها المدن الإسرائيلية ضد خطة إصلاح القضاء.
وجاء في نص القانون تحصين رئيس الوزراء: الإعلان عن شغور منصب رئيس الوزراء يتم فقط في حالة عدم قدرته الجسدية أو النفسية على القيام بمهامه.. بإمكان رئيس الكنيست أن يعلن عن ذلك شريطة تأييد 90 عضواً.
وتعارض المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف ميارا القانون؛ وذلك لأنه بحسبها: “لا يشير إلى الاحتمالات الإضافية التي يتوجب فيها عزل رئيس الوزراء وسجنه”، واعتبرته “خرقاً للقوانين الأساسية في إسرائيل”.
وبموجب القانون الآخر ستكون المحكمة العليا قادرة على فرض عقوبة الإعدام على كل من يرتكب جريمة قتل ضد الإسرائيليين، في إشارة إلى منفذي العمليات المسلحة من الفلسطينيين.