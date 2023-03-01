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أعضاء المعارضة لم يحضروا للتصويت

الكنيست يحصن نتنياهو ويعدم منفذي العمليات

الأربعاء ١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٠ مساءً
الكنيست يحصن نتنياهو ويعدم منفذي العمليات
المواطن - فريق التحرير

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صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، على قانوني تحصين رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو من العزل، وإعدام منفذي العمليات المسلحة من الفلسطينيين.

قراءة أولية

وأفادت صحيفة يديعوت أحرنوت، أن الكنيست صادق، اليوم الأربعاء، في قراءة أولية على مشروعي القانونين، في جلسة حضرها 82 عضوا.

وأردفت أن عدداً من أعضاء الكنيست من المعارضة لم يحضروا للتصويت على مشروع القانون؛ بسبب مشاركتهم في المظاهرات التي شهدتها المدن الإسرائيلية ضد خطة إصلاح القضاء.

نص القانون

وجاء في نص القانون تحصين رئيس الوزراء: الإعلان عن شغور منصب رئيس الوزراء يتم فقط في حالة عدم قدرته الجسدية أو النفسية على القيام بمهامه.. بإمكان رئيس الكنيست أن يعلن عن ذلك شريطة تأييد 90 عضواً.

وتعارض المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف ميارا القانون؛ وذلك لأنه بحسبها: “لا يشير إلى الاحتمالات الإضافية التي يتوجب فيها عزل رئيس الوزراء وسجنه”، واعتبرته “خرقاً للقوانين الأساسية في إسرائيل”.

عقوبة الإعدام

وبموجب القانون الآخر ستكون المحكمة العليا قادرة على فرض عقوبة الإعدام على كل من يرتكب جريمة قتل ضد الإسرائيليين، في إشارة إلى منفذي العمليات المسلحة من الفلسطينيين.

 

 

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