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تعديل قانون فك الارتباط

الكنيست يلغي حظر دخول 4 مستوطنات بالضفة الغربية

الثلاثاء ٢١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٨ مساءً
الكنيست يلغي حظر دخول 4 مستوطنات بالضفة الغربية
المواطن - فريق التحرير

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ألغى الكنيست الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، نهائيًا قرار حظر دخول مستوطنين إلى 4 مستوطنات بالضفة الغربية تم تفكيكها عام 2005.

قرار فرضه شارون

وأقرت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الثانية والثالثة، تعديل قانون “فك الارتباط” الذي انسحبت إسرائيل بموجبه من قطاع غزة و4 مستوطنات في شمالي الضفة الغربية عام 2005، إبان حكومة آرئيل شارون.

وقد صوت لصالح القانون الذي بادر إليه عضو الكنيست من (الليكود) يولي ادلشتاين 31 نائبًا بينما عارضه 18 نائبًا. ويفسح القانون الطريق لعودة المستوطنين إلى مستوطنات “صانور” و”حوميش” و”كاديم” و”غانيم”.

رفع الحظر

وينص التعديل الذي تمت المصادقة عليه، على رفع الحظر المفروض على دخول إسرائيليين في المستوطنات في شمالي الضفة الغربية، التي تم عام 2005 إخلاؤها بموجب قانون فك الارتباط. وسيكون بوسع الإسرائيليين دخول هذه المستوطنات.

كما ينص تعديل القانون على أنه لا يحق لمن كانوا يسكنون في الماضي في هذه المناطق من الإسرائيليين أن يطالبوا بأي تعويضات عن بيوتهم التي تم إخلاؤها وهدمها، كما لا يحق لهم المطالبة بتعويضات عن أي ممتلكات عقارية، غير أن التعديل الجديد يتيح أمام الإسرائيليين حيازة العقارات منذ المصادقة على التعديل المذكور، أي منذ اليوم.

يذكر أن تعديل القانون المذكور لا يشمل قطاع غزة، أي لا يحق للإسرائيليين العودة للسكن في قطاع غزة، وإنما يتعلق الأمر فقط بمنطقة شمالي الضفة الغربية.

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