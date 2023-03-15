الكهرباء تصعق راعيًا وأغنامه وحماره بالأردن

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توفي الشاب الأردني حسن الشعلان مع خرافه وحماره في بلدة القليعات بمحافظة إربد شمالي الأردن، صعقًا بالكهرباء.
وورد إلى الأجهزة الأمنية حول تعرض راعي أغنام وعدد من الخراف لتماس كهربائي أثناء مسيرهم بالطريق العام في بلدة القليعات عند مرورهم بالقرب من أحد أعمدة الكهرباء، وفقًا للعربية نت.
وعُثر على جثة الشاب والخراف، بجانب الأسلاك الشائكة في المنطقة ملقاة على الأرض، وسط تجمع عدد كبير من المواطنين الذين حاولوا مساعدته إلا أنه كان قد فارق الحياة.
ونعى ذوو الشعلان على مواقع التواصل الاجتماعي بحزن شديد، مستذكرين مناقب الشاب الراحل الذي كان محبًّا لجميع أهالي المنطقة.