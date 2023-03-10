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تزداد الجلطات في فصل الشتاء لدى الشباب

الكوليسترول الوراثي في الخليج الأعلى عالميًا

الجمعة ١٠ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٧ مساءً
الكوليسترول الوراثي في الخليج الأعلى عالميًا
المواطن - فريق التحرير

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أعلن استشاري أول في قسطرة الشرايين والصمامات الدكتور محمد البارقي، أن عمر الجلطة وشرايين القلب في المملكة أصغر من العالم الخارجي والغربي بعشرات السنوات.

الجلطات في فصل الشتاء

ولفت الدكتور محمد البارقي في مداخلة مع برنامج 120 المذاع على قناة الإخبارية، إلى انتشار أمراض السكري والضغط والتدخين والسمنة بشكل كبير.

وأوضح محمد البارقي، أن الجلطات تزداد في فصل الشتاء لدى الشباب، وبالتحديد من شهر نوفمبر إلى فبراير، والكوليسترول الوراثي في الخليج الأعلى عالميًا.

مخاطر الكوليسترول

ولفت إلى التوعية بمخاطر الكوليسترول، مؤكدًا أنها تبدأ مع فئة صغار السن؛ لأن ترسبات الكوليسترول تبدأ في عمر العشرينيات، بينما تبدأ مشكلاتها في مرحلتي الثلاثين والأربعين.

وأكمل البارقي، أن الوعي الصحي حاليًا أفضل من ذي قبل، لافتًا إلى أن الوعي يجب أن يبدأ من المدارس.

 

 

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