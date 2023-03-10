الكوليسترول الوراثي في الخليج الأعلى عالميًا

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أعلن استشاري أول في قسطرة الشرايين والصمامات الدكتور محمد البارقي، أن عمر الجلطة وشرايين القلب في المملكة أصغر من العالم الخارجي والغربي بعشرات السنوات.
فيديو | استشاري أول في قسطرة الشرايين والصمامات د. محمد البارقي: الجلطات في الشتاء تزداد لدى الشباب والكوليسترول الوراثي في الخليج الأعلى عالميا #برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/hylore65bQ
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 10, 2023
ولفت الدكتور محمد البارقي في مداخلة مع برنامج 120 المذاع على قناة الإخبارية، إلى انتشار أمراض السكري والضغط والتدخين والسمنة بشكل كبير.
وأوضح محمد البارقي، أن الجلطات تزداد في فصل الشتاء لدى الشباب، وبالتحديد من شهر نوفمبر إلى فبراير، والكوليسترول الوراثي في الخليج الأعلى عالميًا.
ولفت إلى التوعية بمخاطر الكوليسترول، مؤكدًا أنها تبدأ مع فئة صغار السن؛ لأن ترسبات الكوليسترول تبدأ في عمر العشرينيات، بينما تبدأ مشكلاتها في مرحلتي الثلاثين والأربعين.
وأكمل البارقي، أن الوعي الصحي حاليًا أفضل من ذي قبل، لافتًا إلى أن الوعي يجب أن يبدأ من المدارس.