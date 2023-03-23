الكونجرس: إدمان المراهقين لـ تيك توك يدفعهم للانتحار

قال الكونجرس الأمريكي، اليوم الخميس، إن تيك توك يشكل خطرًا على بيانات الأمريكيين، منوهًا أن الحزب الشيوعي الصيني قد يخترق هواتف الأمريكيين عبر تيك توك.

وأضاف الكونجرس أن إدمان المراهقين لمنصة تيك توك يدفعهم للانتحار، لافتًا إلى أن التطبيق يقوم بانتهاكات منذ فترة طويلة وينبغي وقفها، بحسب ما نقلت “العربية”.

ودعا الكونجرس إلى تقييد الوصول لـ تيك توك في الولايات المتحدة، مطالبًا بضبط المحتوى وعدم تحوله لأداة تجسس.

بيانات محمية

في المقابل، أكد الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك، شو تشيو، في شهادته أمام الكونجرس الأمريكي، اليوم الخميس، إن الشركة لن تسمح بالتلاعب ببيانات المستخدمين من أي جهة، موضحًا أن مسؤوليتهم هي حماية المستخدمين الأمريكيين .

وأكد رئيس “تيك توك” أن موظفين أمريكيين فقط من يمكنهم الوصول للبيانات الأمريكية، وأن بيانات المستخدمين في أميركا معززة بأنظمة حماية.

وجاءت شهادة رئيس شركة تيك توك، أمام لجنة الطاقة والتجارة في مجلس النواب الأمريكي، بواشنطن، في محاولة لتهدئة مخاوف الكونغرس بشأن الأمن القومي.

وسعى رئيس تيك توك لإقناع المشرعين بأن التطبيق الذي يضم 150 مليون مستخدم في الولايات المتحدة وحدها، لا يشكل خطرًا على الأمريكيين أو يشارك البيانات مع الحكومة الصينية.

تحذير صيني

ومن جانبها، حذرت الحكومة الصينية من بيع تيك توك، وقالت إن الخطوة ستقوض ثقة المستثمرين الأجانب في الولايات المتحدة.

وقالت بكين: “سنعارض بحزم أي خطوة أمريكية لإجبار ملاك تيك توك على بيعه”.