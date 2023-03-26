الكويت تفتح تحقيقًا عاجلًا في فيديو مسرب لإحدى الدورات العسكرية

أعلنت إدارة الإعلام الأمني بالكويت، أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ووزير الدفاع بالإنابة، الشيخ طلال الخالد، أمر بفتح تحقيق عاجل وفوري بشأن مقطع الفيديو المتداول على بعض مواقع التواصل الاجتماعي لإحدى الدورات العسكرية في معسكر قوات الأمن الخاصة.

ووفقًا لما نقلته صحيفة “الراي”، قالت الإدارة إن ذلك يأتي للوقوف على ملابسات الواقعة ومحاسبة من قام بالتصوير ونشر مقطع الفيديو.

مطالبة بمعاقبة المسربين

وانتشر في وقت سابق على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لإحدى الدورات العسكرية بمعسكر قوات الأمن الخاصة الكويتية، ما أثار غضبًا واسعًا خاصة أن مثل هذه الدورات تكون سرية.

وعلق البعض بأن هذا الفيديو “مهين”، مطالبين بإلقاء القبض على المسربين ومعاقبتهم.