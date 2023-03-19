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لبناء مناهج الدورات التدريبية

اللجنة الفنية تُنظم ورشة عمل لمدربي حراس المرمى

الأحد ١٩ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٤ مساءً
اللجنة الفنية تُنظم ورشة عمل لمدربي حراس المرمى
المواطن - فريق التحرير

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أقامت اللجنة الفنية ممثلة في قسم التعليم ورشة عمل بناء مناهج الدورات التدريبية لمدربي حراس المرمى المستوى التمهيدي المحلي والمستويين الآسيوي B و A.

المحاضرون في ورشة اللجنة الفنية

وأقيمت ورشة العمل على مدار 3 أيام، بمشاركة كل من؛ المحاضر الأوروبي ارينست جوزيف، المدير الفني للاتحاد السعودي ناصر لارغيت، مدير التعليم في الاتحاد الدكتور يحيى الشريف ومساعدة المدير الفني سامية الساسي.

ورشة عمل لمدربي حراس المرمى 2
جانب من ورشة العمل – المصدر @saudiFF

كما شارك في الورشة، محاضرو الاتحاد الآسيوي جاسم الحربي وحمد اليامي، المحاضرون بالاتحاد السعودي علاء رواص، تركي السلطان، فريد عسيري وسليمان العيسى، ومدرب الحراس لمنتخبات الفئات السنية برونو فالاتكوني ومدرب اللياقة البدنية لمنتخبات الفئات السنية ديفيد بارياك.

وأوضح الاتحاد السعودي لكرة القدم، في بيانه أن ورشة العمل التي نظمتها اللجنة الفنية، شهدت مشاركة خوسيه كاربيو مدير القسم الفني لخدمات تطوير كرة القدم بالاتحاد الآسيوي، وذلك عن طريق الاتصال المرئي.

ورشة عمل لمدربي حراس المرمى 1
جانب من ورشة العمل – المصدر @saudiFF

المشاركون يشكرون اتحاد الكرة

وساهم المشاركون في ورشة العمل بتقديم تصور لمنهج الاتحاد السعودي لكرة القدم لدورات حراس المرمى، حيث اتفق الحضور على الهيكلة والموضوعات التي تقدم في الدورات وطرق التقييم للدارسين ومعايير القبول للدارسين والمحاضرين ومساعدين المحاضرين.

وفي الختام تقدم المشاركون بالشكر لرئيس وأعضاء مجلس ادارة الاتحاد السعودي لكرة القدم على جميع التسهيلات التي قدمت خلال ورشة العمل لتحقق أهدافها المنشودة.

ورشة عمل لمدربي حراس المرمى
جانب من ورشة العمل – المصدر @saudiFF
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