اللقطات الأولى لخروج قطار عن مساره وأنباء عن قتلى ومصابين بمصر

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شهدت سكك حديد مصر، خروج قطار عن الرصيف بمحطة قطارات قليوب قرب الطريق البطيء، اليوم الثلاثاء.
ووفقًا لبيان أصدرته محافظة القليوبية، مساء الثلاثاء، اصطدم قطار منوف بالرصيف، وانتقلت ٧ سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وسط أنباء جاري تأكيدها عن وجود مصابين.
وقال مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي، تسببت السرعة الجنونية في خروج القطار رقم 557 القادم من محطة مصر في تمام الساعة السابعة مساءً، عن مساره واصطدامه بالصدادات، مما نتج عنه وقوع مصابين ووفيات بين الركاب.
وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا بالواقعة، وانتقلت قوات الحماية المدنية ورجال الشرطة، وجارى تحديد أعداد المصابين وحجم التلفيات.