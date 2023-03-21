الماركا: ميسي ورونالدو بدوري واحد قريبًا بالرياض

أكدت صحيفة الماركا الإسبانية الشهيرة، أن حُلم الجمع بين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، واللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو في دوري واحد، سيتحقق قريبًا بالرياض.

تفاصيل الصفقة

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك مساعي حثيثة في الرياض للجمع بين كلا النجمين ميسي ورونالدو في الدوري السعودي. فيما كشفت مصادر للصحيفة الإسبانية أن رونالدو قد انضم إلى نادي النصر لمدة موسمين ونصف، لكن ميسي سيُعرض عليه عقد لمدة عام واحد فقط.

وأضافت الصحيفة: “لقد كان لوصول رونالدو للدوري السعودي تأثير كبير، ويعتقدون في المملكة أنه يمكنهم الآن جذب المزيد من نجوم كرة القدم إلى الدوري المحلي، وأنهم في طريقهم لإقناع ميسي بالاستمتاع بسنواته الأخيرة كلاعب كرة قدم في المملكة.

عرض ميسي

وأشارت المصادر لصحيفة الماركا إلى أنهم يخططون في المملكة لتقديم نفس عرض رونالدو لميسي، مما يعني أنه يمكن أن يكسب 220 مليون يورو في الموسم الواحد، داخل فريق الهلال. وأوضحت الصحيفة أن الهلال هو النادي السعودي الأكثر تاريخية والذي واجه بدوره ريال مدريد مؤخرًا في مونديال الأندية.

واندلعت شائعات بعد اكتشاف تواجد والد ميسي ووكيله خورخي في المملكة، في غضون ذلك، لم يوافق ميسي بعد على تمديد عقده مع باريس سان جيرمان ، مع استمرار عقده الحالي حتى يونيو.

علق خورخي ميسي، والد ووكيل أعمال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، على الأنباء التي ترددت بشأن إمكانية انتقال ميسي إلى الهلال، ورفضه خوض التدريبات مع باريس سان جيرمان.

والد ليونيل ميسي ينفي عرض الهلال

وينتهي عقد ميسي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الرياضي الحالي، وأكدت تقارير مؤخرًا أن خورخي، طالب إدارة نادي الهلال بدفع 600 مليون يورو، من أجل التوقيع للأزرق.

وأرفق خورخي بعض الأخبار المتعلقة بالنجم ليونيل ميسي عبر حسابه الخاص على موقع “انستقرام”، وعلق قائلًا: “أخبار كاذبة! إلى متى سيستمر الكذب؟ أين هي الإثباتات؟ كل شيء خاطئ”.

وكان ليونيل مسي قد أثار حالة من الجدل، بعد غيابه عن تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان ، وأكدت تقارير أن عدم مشاركته، بسبب مشاكل بين النجم الأرجنتيني والإدارة.