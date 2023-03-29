المالكي يحقق أمنية الطفل خالد بلقاء سالم الدوسري

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حقق برنامج “أمنية” في حلقته اليوم، والذي يقدمه الفنان فايز المالكي ويعرض على قناة السعودية، أمنية طفل يدعى محمد، وذلك بلقائه مع نجم الهلال الدولي سالم الدوسري.
#أمنية | فرحة الطفل "محمد" بالهدية غير😍. @fayez_malki #رمضان_على_السعودية pic.twitter.com/ULqDtb7odL
— قناة السعودية (@saudiatv) March 29, 2023
وزار المالكي محمد وأخذ يحكي معه بشأن نادي الهلال الذي يحبه الطفل، حيث حاول أبو راكان إقناعه في تشجيع نادي النصر، لكنه رفض بقوة.
وعقب ذلك فاجأ المالكي الطفل محمد بلعبة هدية، ليسعده كثيرًا، حيث عبر الطفل عن فرحته بالرقص.
ولم تتوقف المفاجآت عند هذا الحد، بل أسعد الطفل بلقاء سالم الدوسري نجم الهلال، والذي احتضنه فور رؤيته، وقدم اللاعب قميصه للطفل، حيث فرح الأخير كثيرًا.
#أمنية | نجم الهلال الدولي سالم الدوسري يستقبل الطفل "محمد" كما وعده فايز المالكي بتحقيق أمنيته. 😍💙 #رمضان_على_السعودية @fayez_malki | @salem_d29 pic.twitter.com/KI2fbKHBQ4
— قناة السعودية (@saudiatv) March 29, 2023
كما ذهب محمد إلى نادي الهلال، حيث استقبله اللاعبون بكل حب وسعادة والتقطوا معه الصور.
#أمنية | لاعبو نادي الهلال يستقبلون الطفل "محمد" ويحققون أمنيته 😍. @fayez_malki #رمضان_على_السعودية pic.twitter.com/ZToBAPTvz5
— قناة السعودية (@saudiatv) March 29, 2023
و”أمنية” برنامج إنساني أبطاله من الصغار، يعانون من مشاكل صحية تم اختيارهم من مستشفيات داخل المملكة، حيث يكون طفل واحد بطل كل حلقة سيعمل فريق العمل على تحقيق حلمه، ليكون هذا اليوم من أجمل الأيام في حياتهم.