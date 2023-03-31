المالكي يهدي الطفل قصي لابتوب دعمًا لصموده مع المرض

تناولت الحلقة التاسعة من برنامج “أمنية” على “قناة السعودية” حكاية بطل يحب المغامرة، ولكنه يخوض مغامرة أقوى من أية مغامرة يمكن يواجهها، مغامرة مع المرض الذي أصابه منذ ولادته.

مغامرة قصي مع المرض

وصل الفنان فايز المالكي إلى منزل أبو قصي الذي يعاني ثلاثة من أبنائه من أنيميا منجلية، حيث قال قصي (13 عامًا): “أعرف المرض الذي يصيبني أنيميا المنجلية، وتلاسيميا. أكره المستشفى والإبر، وإذا مشيت أتعب، وأحب أختي وأحزن لأنها مصابة، وأحب الخروج للبر والضحك ونجوم الكوميديا السعوديين، وأتابع المشاهير في اليوتيوب وأحبهم”،

ولذلك قرر فايز إهدائه جهاز “لابتوب” ليساعده على الدراسة ومشاهدة ما يحبه من نجوم الكوميديا.

رحلة برية

وخرج المالكي مع قصي وابن خالته عادل في رحلة مليئة بالمفاجأة، ووصلوا إلى البر، وكانت مفاجأة قصي بحضور الممثل مهند الحربي رحلة البر، وقضى قصي وقتًا سعيدًا.

بداية اكتشاف المرض

من جانبه، قال والد قصي: “اكتشفنا الحالة وعمر قصي ٤ سنوات كان لديه تعب خفيف، وتم مراجعة المستشفى ولاحظ الدكتور اصفرارًا بالوجه، وأخبرنا أنه يجب عمل تحاليل رغم أن كل شيء كان طبيعيًّا، وعندما عمل التحاليل تبين أنه مصاب بالأنيميا المنجلية والتلاسيميا”.

وأضاف: “في إحدى المرات لم يستطع المشي فحملته للطوارئ، وتم تنويمه بالمستشفى 15 يومًا، واتضح أن هناك تآكلًا في عظمة الحوض بسبب عدم وصول الدم، تمنيتها في نفسي وليس في ولدي ولا يزال قصي يتعب من المشي”.