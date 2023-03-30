المالكي يهدي جوالًا للطفلة يارا ويحقق أمنيتها بلقاء إبراهيم الحجاج

حقق برنامج “أمنية” في حلقته اليوم، والذي يقدمه الفنان فايز المالكي ويعرض على قناة السعودية، أمنية طفلة مصابة بالسرطان تدعى يارا، وذلك بلقاء فنانها المفضل إبراهيم الحجاج.

تسوق ولقاء

وزار المالكي الطفلة يارا وأخذ يتحدث معها ومع والدتها، والتي روت له كيف علمت بمرض ابنتها.

وعقب ذلك أدخل فايز المالكي السرور على الطفلة بالتسوق معها، حيث أخذها في جولة بإحدى المولات وأشترى لها بعضًا من الملابس الجميلة.

كما أهدى الطفلة جوالًا وجعلها تقوم بالتمثيل، وبعد ذلك كانت المفاجأة الأكبر بتحقيق أمنيتها بلقاء فنانها المفضل إبراهيم الحجاج، حيث عبرت عن سعادتها الكبيرة برؤيته.

وأعرب إبراهيم الحجاج، عن سعادته الفائقة بلقاء الطفلة يارا، موجهًا الشكر للبرنامج عليه، ثم أخذ يقوم بفقرة تمثيل مع الطفلة يارا.

برنامج إنساني للأطفال

و”أمنية” برنامج إنساني أبطاله من الصغار، يعانون من مشاكل صحية تم اختيارهم من مستشفيات داخل المملكة، حيث يكون طفل واحد بطل كل حلقة سيعمل فريق العمل على تحقيق حلمه، ليكون هذا اليوم من أجمل الأيام في حياتهم.