المالكي يهدي جوالًا للطفلة يارا ويحقق أمنيتها بلقاء إبراهيم الحجاج

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حقق برنامج “أمنية” في حلقته اليوم، والذي يقدمه الفنان فايز المالكي ويعرض على قناة السعودية، أمنية طفلة مصابة بالسرطان تدعى يارا، وذلك بلقاء فنانها المفضل إبراهيم الحجاج.
وزار المالكي الطفلة يارا وأخذ يتحدث معها ومع والدتها، والتي روت له كيف علمت بمرض ابنتها.
وعقب ذلك أدخل فايز المالكي السرور على الطفلة بالتسوق معها، حيث أخذها في جولة بإحدى المولات وأشترى لها بعضًا من الملابس الجميلة.
#أمنية | فايز المالكي يدخل السرور على الطفلة يارا بالتسوق معها. 😍#رمضان_على_السعودية pic.twitter.com/iu9DerTXmD
— قناة السعودية (@saudiatv) March 30, 2023
كما أهدى الطفلة جوالًا وجعلها تقوم بالتمثيل، وبعد ذلك كانت المفاجأة الأكبر بتحقيق أمنيتها بلقاء فنانها المفضل إبراهيم الحجاج، حيث عبرت عن سعادتها الكبيرة برؤيته.
برنامج #أمنية يُهدي الطفلة يارا "جوال"، ويحقق أمنيتها بلقاء فنانها المفضل إبراهيم الحجاج @Barmz_alHajjaj#رمضان_على_السعودية pic.twitter.com/taVNLyXZQk
— قناة السعودية (@saudiatv) March 30, 2023
وأعرب إبراهيم الحجاج، عن سعادته الفائقة بلقاء الطفلة يارا، موجهًا الشكر للبرنامج عليه، ثم أخذ يقوم بفقرة تمثيل مع الطفلة يارا.
و”أمنية” برنامج إنساني أبطاله من الصغار، يعانون من مشاكل صحية تم اختيارهم من مستشفيات داخل المملكة، حيث يكون طفل واحد بطل كل حلقة سيعمل فريق العمل على تحقيق حلمه، ليكون هذا اليوم من أجمل الأيام في حياتهم.